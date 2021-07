Il voulait certainement prendre l’air, après une chaude journée. Lundi soir, les policiers toulousains ont eu la surprise de croiser la route d’un drôle de cycliste. L’homme circulait sur les berges du Canal du Midi, au niveau du boulevard de l’Embouchure où se trouve le commissariat central. S’il respectait le Code de la route, c’était un peu moins le cas concernant le code vestimentaire.

Le cycliste était habillé simplement d’une chemise, d’une paire de chaussettes et de chaussures. Il manquait par contre le bas et l’on pouvait sans difficulté voir ses bijoux de famille. Les policiers ont donc interpellé l’homme de 76 ans pour « exhibition sexuelle » et l’ont placé en garde à vue, et hors de vue des âmes sensibles.