L’autoroute A8 est fermée dans les deux ce mercredi depuis 13h50 à hauteur de Mandelieu, près de Cannes. « Un accident de la circulation vient de se produire » en direction d’Aix-en-Provence et « un départ de feu a été constaté », a indiqué le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes.

Un poids a traversé les voies de circulation et heurté cinq véhicules en sens inverse. Selon un premier bilan qui reste à confirmer, l’accident a fait un mort, mais aussi deux blessés graves et sept blessés plus légers.

Incendie sur l'#A8 au niveau de Mandelieu pic.twitter.com/vc3eK1fQzP — Claire Planchard (@Clplanchard) July 7, 2021

Le trafic est à l’arrêt et une épaisse fumée se dégage d’une colline avoisinante en proie aux flammes, a constaté sur place une journaliste de 20 Minutes.

Des moyens aériens

« Pour une raison encore indéterminée le poids lourd qui circulait en direction de l’Italie, a traversé la chaussée, percuté les glissières et terminé sa course sur la chaussée opposée, en direction d’Aix en Provence », détaille Vinci autoroutes.

Les secours interviennent également pour circonscrire le sinistre. Au moins un hélicoptère bombardier d’eau et des Canadair sont sur place. « Un dispositif conséquent a été immédiatement engagé avec plus de 40 pompiers », précise le Sdis 06.

Un hélicoptère bombardier d'eau est sur place - 20 Minutes

Vinci autoroutes recommande d’éviter la zone et fait savoir qu’en direction d’Aix-en-Provence, la sortie « 41 Mandelieu Est » est obligatoire. Vers Nice, il faut emprunter la sortie « 38 Fréjus Ouest ».

Mardi, un carambolage avait déjà fait quatre blessés sur l'A8 au niveau de Cannes.