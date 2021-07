Douze personnes dont cinq d’une même famille ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, apprend-on ce mardi auprès de la gendarmerie. Le clan officiait à Vaulx-en-Velin, dans l’un des quartiers classés reconquête républicaine, dans lequel il « organisait la logistique, le ravitaillement, la vente via des comptes Snapchat et le blanchiment » de quatre points de deals « importants ».

« Un pavillon situé était la plaque tournante du trafic », précise le colonel Laurent Lesaffre, commandant de la section de recherches (SR) de Lyon. « Une famille et leurs trois enfants âgés entre 25 et 35 ans y vivaient et organisaient le réseau », ajoute-t-il.

Plusieurs voyages vers l’Espagne et les Pays-Bas ont aussi été relevés, probablement pour s’approvisionner en cannabis et en cocaïne d’après les gendarmes. Une perquisition réalisée fin novembre par des gendarmes de l’Arbresle dans une affaire annexe de vols aggravés avait éveillé les soupçons des enquêteurs. De « grosses quantités de produits stupéfiants, d’argent liquide, d’armes et de munitions », avaient alors été mises au jour, mettant la SR sur la piste du réseau.

80 kilos de drogue et 400.000 euros saisis

Quelque 150 gendarmes appartenant à plusieurs unités d’intervention (PSIG, PSPG et GIGN) ont été déployés lors d’une opération le 28 juin permettant les interpellations de la famille et de sept revendeurs, et conduisant à la fermeture des points de deal.

On été saisis 78 kilos de résine, deux kilos de cocaïne ainsi que de l’huile de cannabis – « la forme la plus chère du cannabis », selon le colonel Lesaffre – pour une valeur totale estimée à 850.000 euros. « La particularité de ce dossier, c’est qu’on a retrouvé du cannabis sous toutes ses formes, de la cocaïne et même un peu d’héroïne », relève-t-il.

Les gendarmes ont également découvert plus de 400.000 euros, principalement en espèces, ainsi que six véhicules et plusieurs armes.

Sur les douze personnes arrêtées, dix ont été placées en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire.