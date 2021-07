Les conditions de navigation étaient mauvaises lundi soir en Bretagne avec une mer très agitée et des creux de six à neuf mètres. Alors qu’il se trouvait à environ 150 kilomètres au large des côtes du Finistère, le voilier Don Quijote a démâté et a déclenché sa balise de détresse un peu avant 20h45, rapporte ce mardi la préfecture maritime de l’Atlantique.

Un hélicoptère Caïman de la marine nationale a aussitôt été dépêché sur zone avec à son bord une équipe médicale du Service de santé des armées.

Les six occupants du voilier ont été hélitreuillés

Un plongeur a d’abord été déposé sur le voilier vers 23 heures avant que les six occupants du voilier et le sauveteur n’embarquent sur des radeaux de survie. Ils ont ensuite été hélitreuillés avant de rejoindre la base d’aéronautique navale de Lanvéoc un peu après 3 heures du matin.

Souffrant d’une légère hypothermie, les six naufragés ont été pris en charge par des marins sur place.