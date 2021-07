Une policière hors service a interpellé, lundi après-midi à Paris, deux hommes suspectés d’être entrés dans un cabinet d’avocat en faisant usage d’une bombe lacrymogène, a appris 20 Minutes de source policière. Vers 16h30, la fonctionnaire, affectée à la brigade des réseaux franciliens, prend un verre boulevard de Sébastopol (4e arrondissement). Soudain, elle entend une femme appeler à l’aide depuis un balcon. Immédiatement, la policière essaie d’entrer dans l’immeuble dans lequel se trouvait la victime. Alors qu’elle est devant la porte, deux jeunes hommes en sortent.

L’un part à gauche, en direction de la gare de l’Est, l’autre à droite, en direction des quais de Seine. Avec l’aide de passants, la policière parvient à maîtriser le premier. Puis elle se met à courir après le second qu’elle rattrape quelques instants plus tard. Sur lui, elle découvre une gazeuse et un cache-cou noir. Les agents de la BAC arrivent quelques minutes plus tard et interpellent les deux suspects, qui ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat du 4e arrondissement.

Selon nos informations, les deux suspects se sont présentés plusieurs fois au cabinet d’avocat de la victime, en début d’après-midi, en prétextant avoir un colis à livrer. Ils sont finalement entrés de force à l’intérieur, ont fait usage de leur bombe lacrymogène et ont fouillé les dossiers et les ordinateurs. Deux personnes, incommodées par le gaz, ont été soignées par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte