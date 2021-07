La ville de Narbonne (Aude) va déposer plainte, après l'incendie qui a ravagé le massif de la Clape, a appris 20 Minutes ce mardi auprès de la commune.

Le feu, qui s’est déclaré samedi, a détruit entre 290 et 300 hectares de pinède et de garrigue, entre Gruissan et Narbonne-Plage. L’opération a nécessité la mobilisation d’environ 400 sapeurs-pompiers, dont certains venus de départements voisins. Des moyens aériens avaient également été déployés, neuf avions et deux hélicoptères. Dimanche, l’incendie avait été maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

Une enquête en cours

Les 140 personnes évacuées samedi d’un camping, ainsi qu’une trentaine de personnes évacuées de leurs habitations, ont pu regagner leur camping ou leur domicile dimanche.

Une enquête judiciaire a été ouverte, pour tenter de déterminer les causes de cet incendie. Aucune piste n’est exclue, selon la préfecture de l’Aude. L’objectif du maire de Narbonne, Didier Mouly (divers droite), apprend-on ce mardi, est de réunir les élus des autres communes dont dépend le massif de la Clape (Gruissan, Fleury-d’Aude, Vinassan et Armissan), les services de l’Etat et les sapeurs-pompiers pour améliorer la surveillance du secteur, particulièrement sensible, et les interventions en cas d’incendie.