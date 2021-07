Dimanche, un homme a trouvé la mort en participant à une épreuve de triathlon organisée à Gravelines, près de Dunkerque, dans le Nord a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Les secours sont intervenus vers 12h40 sur l’une des courses du Ch’Tri Man. Un ressortissant belge âgé de 47 ans s’est noyé pendant l’épreuve de natation. La victime, ramenée à terre, a été prise en charge d’abord par les secouristes présents sur la course, puis par les pompiers. Malgré les tentatives de réanimation, l’athlète n’a pas pu être sauvé et a été déclaré décédé sur place.

La victime participait au Ch’Tri Man 113 qui comprend une épreuve de natation de 1.900 m, 90 km de cyclisme et un semi-marathon de 21 km. Pour les hommes, la course s’était élancée à 12h, dimanche. « Bouleversés par ce drame, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Nous les accompagnons dans leur détresse », a déclaré l’organisation de l’événement dans un communiqué.