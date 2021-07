Il était 11h20 ce dimanche matin. Un groupe de cyclistes participait à l’habituelle sortie dominicale sur les routes bretonnes quand un motard est venu les percuter. L’accident s’est déroulé au lieu-dit Botpenal, à Saint-Gildas de Rhuys, dans la partie sud du golfe du Morbihan. Quatre cyclistes ont été renversés par le motard, rapporte Ouest-France. Agé de 25 ans, ce dernier s’en est sorti indemne. Ce n’est pas le cas des cyclotouristes. Une femme âgée de 61 ans a été légèrement touchée. Les secours étaient plus inquiets sur le sort d’un homme de 73 ans, grièvement blessé et qui a été évacué sur le centre hospitalier de Vannes en urgence absolue.

Les deux autres cyclistes touchés ont eu plus de chance et n’ont pas été blessés. Pour dépasser des cyclistes hors agglomération, il convient de laisser une distance d’au moins 1,50 m entre le véhicule et le vélo. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de l’accident.