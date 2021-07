Un couple de gérants d’une salle de réception du Var où se préparait un mariage a été retrouvé mort samedi par un traiteur et son employé à Tourves, près de Brignoles. « Les premières constatations permettaient d’établir le décès du propriétaire et de son épouse âgés respectivement de 65 et 63 ans, par plusieurs impacts d’arme à feu », a indiqué ce dimanche le parquet de Draguignan qui s’est rendu sur place.

« Il apparaissait également que leur chambre avait été fouillée et qu’un petit coffre-fort était ouvert ». L’étendue du domaine et de l’habitation rend les constatations longues alors que les enquêteurs procèdent encore « à cette heure, à l’analyse de la scène de crime », a précisé le parquet. Pour le moment aucune thèse n’est privilégiée mais l’hypothèse d’un cambriolage qui tourne mal n’est pas exclue.