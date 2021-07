Une rixe au couteau a fait un mort et six blessés lors d’une fête réunissant plusieurs centaines de personnes vendredi sur la plage de Golfe-Juan, sur la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes), a-t-on appris ce samedi auprès de la procureure de la République.

La police a découvert le corps d’un homme de 37 ans, tué par arme blanche, vers 5 heures du matin, dans une rue située juste derrière la plage où avait lieu la fête, a indiqué la procureure de Grasse, Fabienne Atzori, confirmant une information de Nice-Matin.

« On ne dispose d’aucune explication à cette bagarre »

Les pompiers et la police sont venus en aide à six personnes blessées à des degrés divers, selon Fabienne Atzori, toutes par arme blanche. « A cette heure, on ne dispose d’aucune explication à cette bagarre, puisque les participants à la fête se sont tous dispersés à l’arrivée de la police », a expliqué la procureure.

La soirée avait été organisée sur les réseaux sociaux et avait provoqué des nuisances sonores, dénoncées par les riverains dès une heure du matin. Les policiers étaient alors intervenus, mais, observant « qu’il y avait beaucoup de monde et qu’ils étaient très alcoolisés », avaient jugé préférable de ne pas intervenir, selon Fabienne Atzori.