Un important incendie s’est déclaré ce samedi, en fin de matinée, dans le massif de la Clape, dans l’Aude. D’après France 3, une centaine d’hectares étaient déjà partis en fumée en milieu d’après midi et jusqu’au triple sont menacés par les flammes si on en croit les informations des services de secours dans ce secteur entre Nabonne et la mer. Au moins 200 pompiers et pompières sont mobilisés sur place, des moyens aériens sont aussi mobilisés.

Pour l’instant, aucun secteur d’habitation n’a été évacué mais un camping l’a été près de Narbonne-Place, la route qui mène a ce secteur a aussi été coupée. Le feu s’est déclenché alors que la région connaît « des conditions de sécheresse très intense », selon le colonel Jean-Luc Beccari, directeur départemental du service incendies de la région, interrogé sur BFMTV.

« Le feu se développe actuellement dans des parties inaccessibles par les moyens terrestres, ce qui gêne considérablement notre lutte au sol », a encore expliqué Jean-Luc Beccari à nos confrères et consœurs. Aussi, le vent, peu présent, ne facilite néanmoins pas les opérations car il tourne.