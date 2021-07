« C’est un beau réseau », souffle une source policière. Selon les informations de 20 Minutes, neuf personnes suspectées de tenir des points de deal rue de la Goutte d’Or à Paris (18e arrondissement) ont été interpellées, mardi, par les policiers de la sûreté territoriale, épaulés par les effectifs du commissariat de l’arrondissement. A l’issue de leur garde à vue, toutes ont été déférées devant un magistrat instructeur en vue de leur mise en examen.

Les enquêteurs ont commencé, il y a trois mois, à s’intéresser à cette équipe, soupçonnée de fournir parfois jusqu’à 250 clients dans la journée. Ils ont été alertés par des riverains excédés par la présence de trafiquants qui vendaient quotidiennement, entre midi et 20h, du cannabis et de la cocaïne dans des halls d’immeuble de la rue. Un deuxième point de vente est ensuite découvert rue Polonceau.

Un réseau bien organisé

Les policiers vont les surveiller discrètement, nuit et jour, et mettre tout ce petit monde sur écoute. Rapidement, ils parviennent à identifier les différentes strates de ce réseau bien organisé. A sa tête, un suspect d’une trentaine d’années déjà très connu de leurs services, et ses adjoints. Sous leurs ordres, un gérant, des nourrices soupçonnées de cacher la drogue dans leur appartement, des vendeurs…

Le 29 juin, 80 policiers sont mobilisés pour procéder aux interpellations. Lors des perquisitions, 38 kg de résine de cannabis, 4 kg d’herbe, 180 g de cocaïne et du matériel de conditionnement ont été découverts. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur plus de 21.000 euros en liquide et des tickets de la Française des jeux.