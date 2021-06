Elle est sortie prendre le bus pour se rendre à son collège de Fontenay-le-Comte, en Vendée, et n’a donné aucune nouvelle à sa famille depuis. Loanne Reviglio, 14 ans, fait l’objet d’une disparition inquiétante, indique ce lundi la gendarmerie de Vendée. L'adolescente, qui habite les Velluire-sur-Vendée, n’a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier après qu’elle a quitté le domicile familial, vers 7h20.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Loanne. La jeune fille mesure 1,56 m et porte des lunettes. Ses cheveux sont frisés et « coiffés le plus souvent en chignon ». Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’une veste beige, de chaussures blanches et d’un jean bleu ciel.

Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte attendent d’éventuels témoins. Ils sont joignables par téléphone au 02 28 13 03 30.