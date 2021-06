La courte séquence vidéo, possiblement tournée sur les Champs-Elysées (Paris) le soir de la fête de la musique, était devenue virale sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Publiée sans éléments de contexte, on y aperçoit, durant six secondes, une femme et un homme entourés d'une foule. Ces images font aujourd’hui l’objet d’investigations.

Une enquête du chef de « viol » a été ouverte vendredi 25 juin, a appris 20 Minutes ce lundi auprès du parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire.