La fin des examens et l’allégement des restrictions sanitaires ont donné lieu à une immense fête inattendue sur le site lyonnais de l’Institut national des sciences appliquées (Insa), dans la nuit de vendredi à samedi. Comme l’indique Le Progrès, des investigations sont en cours en interne et des sanctions disciplinaires vont être prises par la direction de l’école, non prévenue de cette soirée alcoolisée sur le campus de La Doua à Villeurbanne.

Un millier de fêtards étaient de la partie vendredi soir, dont plusieurs centaines de jeunes non inscrits à l’Insa. Réunis à l’extérieur, les étudiants se sont retrouvés au cœur de grosses tensions, avec des insultes et des bagarres constatées. Il y a eu plusieurs blessés légers, mais aussi des façades caillassées, des vitres brisées et des départs de feu.

Malgré ces nombreux débordements durant la soirée, seuls les pompiers et le Samu ont été prévenus. L’Insa a ainsi refusé de faire intervenir la police, par crainte d’attiser les tensions. La direction annonce désormais « une vigilance renforcée et une tolérance zéro », en renforçant dans ce sens son dispositif de sécurité interne et en prenant contact avec la ville de Lyon et la préfecture, en cas de nouvelle fête interdite.