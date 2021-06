Trois personnes sont mortes des suites d’une noyade en mer, lundi, dans l'Hérault, déplorent les sapeurs-pompiers : un homme de 40 ans à Marseillan-Plage, un homme de 44 ans à Villeneuve-lès-Maguelone et un homme de 68 ans à Valras.

Par ailleurs, un homme de 26 ans, qui se noyait à Palavas-les-Flots, a pu être sorti de l’eau par les secours, et évacué en état d’urgence absolue au CHU de Montpellier.

Drapeau rouge hissé

Les sapeurs-pompiers et les sauveteurs des postes de secours ont par ailleurs réalisé le même jour, sur le littoral de l’Hérault, une quinzaine de « mises en sécurité » et traité 8 « aquastress », considérés comme le premier stade de la noyade, lorsque la victime est consciente, mais présente des signes d’épuisement. Lundi, le drapeau rouge a été hissé sur les plages et les sapeurs-pompiers ont lancé un appel à la vigilance.

Les sapeurs-pompiers rappellent qu’il faut être attentif, avant d’aller se baigner en mer, à la couleur du drapeau. Vert, c’est OK. Orange, la baignade est dangereuse. Rouge, c’est interdit. Les baigneurs peuvent aussi se renseigner auprès des postes de secours.