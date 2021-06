Illustration pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Ce sont des joggers qui l’ont aperçu ce dimanche peu avant 9h et qui ont alerté les secours. Le corps d’un jeune homme a été sorti de l’Ill par les plongeurs sapeurs pompiers. Le corps, dérivait du côté du Pont Phario, précise dans un rapport, le Service département d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67). Il serait âgé de 17 ans ajoutent les pompiers. Le corps doit être identifié. Rappelons cependant qu’un adolescent de 17 ans a disparu lors d’une baignade dans la nuit de jeudi à vendredi à quelques kilomètres en amont. Les secours étaient à la recherche du corps…

Dans un communiqué, Voies navigables de France Strasbourg alerte sur la dangerosité de ces baignades et rappelle que les canaux et rivières françaises ne sont pas faits pour la baignade hors espaces aménagés car la baignade y est dangereuse et, sauf exceptions, interdite.