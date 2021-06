H. M. et B. C.

H. M. et B. C.

Un arbre couché après les violents orages survenus le 17 juin en Haute-Garonne, dans le secteur de Verfeil. — L. A. / 20 Minutes

De violents orages ont touché le département de la Haute-Garonne aux alentours de 16 h 30, ce jeudi après-midi. Placé en vigilance orange depuis la veille par les services de Météo-France, le département a vécu une demi-heure intense de pluies et de rafales de vent, avec de la grêle par endroits.

Une puissante ligne orageuse a franchi les Pyrénées en progression rapide vers le nord. Elle s'accompagne de pluies marquées, d'un foudroiement intense, parfois de grêle. Violentes rafales par endroit (102 km/h mesurés à Cos en Ariège près de Foix). #VigilanceOrange pic.twitter.com/Bdulfxqbg2 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 17, 2021

⛈ Des pluies diluviennes s'abattent sur #Toulouse au passage d'un violent orage. De fortes rafales de vent sont également signalées. (https://t.co/5KlHZk0yl3) - https://t.co/kiy9GlG9P9 pic.twitter.com/DQRIgG4McR — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 17, 2021

Les services météorologiques ont enregistré des vents violents atteignant les 105 km/h à l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, sur la commune de Balma, et jusqu’à 112 km/h à Saint-Félix-Lauragais, au sud-est du département.

Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne a reçu de nombreux appels pour signaler des arbres arrachés, parfois couchés sur la chaussée, des fils électriques et du téléphone à terre, mais aussi des toits parfois arrachés. Selon les pompiers, les secteurs les plus touchés sont ceux de Ramonville-Saint-Agne, de Villefranche-de-Lauragais et celui de Verfeil.

Dans le département voisin du Tarn, les sapeurs pompiers sont aussi très sollicités. Vers 18 h 30, ils étaient intervenus à 150 reprises, principalement pour dégager des arbres, poteaux EDF et Télécoms tombés sur la voie publique.