Disparition dans le Tarn : Cédric Jubillar, le mari de Delphine, placé en garde à vue par les gendarmes

ENQUETE Le plaquiste de 33 ans a été interpellé ce mercredi et placé en garde à vue par les gendarmes qui enquêtent sur la disparition de sa femme. L’infirmière de Cagnac-les-Mines n’a plus donné signe de vie depuis six mois