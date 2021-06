L'hôtel de police de Lille (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Vers 5 heures, ce lundi matin, un homme de 42 ans a été interpellé aux abords de l’hôtel de police de Lille. Il se trouvait à bord d’un véhicule dans lequel se trouvaient des bouteilles de gaz a-t-on appris auprès du parquet confirmant une information de nos confrères de RTL.

Selon les services de la procureure de la République de Lille, un homme « domicilié à Hénin-Beaumont [Pas-de-Calais], âgé de 42 ans, a été interpellé à la suite d’une infraction routière » à Lille. L’intervention des policiers a eu lieu sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A25 ajoute le parquet. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont effectivement découvert à bord « quatre bouteilles de gaz vides et deux jerrycans d’essence dont un partiellement rempli », détaille le parquet.

Des délits de droit commun mais pas de fiche « S »

Un peu plus tôt dans la matinée, un automobiliste avait été repéré aux abords de l’hôtel de police, faisant des allers et retours selon nos confrères de RTL. La procureure confirme qu’un « rapprochement est en cours avec un individu qui aurait eu un comportement suspect » près du commissariat.

Une enquête a été ouverte, notamment pour tenter de déterminer les intentions du quadragénaire sur lesquelles le parquet ne se prononce pas encore. Pour autant, le mis en cause est déjà connu des services de police et de la justice pour des « délits de droit commun ». Il a par ailleurs des « antécédents psychiatriques » et ne fait pas l’objet d’une fiche « S ».