Une vue par drone de l'incendie de l'entreprise Galloo, à Aniche, en mai dernier (illustration). — SDIS du Nord

La loi des séries. Un important incendie s’est déclaré, ce lundi matin, dans la société Galloo à Halluin, près de Tourcoing, dans le Nord. Il s’agit du second sinistre de ce genre en un mois sur un site de cette entreprise de récupération de métaux.

Ce lundi, en milieu de matinée, les secours ont été avisés d’un incendie sur le site Galloo situé dans la zone du port fluvial d’Halluin. Dès le début, ce sont une quarantaine de sapeurs pompiers et neuf engins qui ont été mobilisés sur le sinistre a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours du Nord (Sdis).

« Un gros volume de ferraille » en feu

La lutte contre les flammes vient juste de commencer, difficile donc pour les pompiers de faire un premier bilan. Selon une source au SDIS, « c’est un gros volume de ferraille qui est en train de brûler à l’heure actuelle ». Cette même source a ajouté que les premières constatations « semblaient plutôt rassurantes ».

Le 16 mai dernier, un incendie de grande ampleur avait ravagé en pleine nuit près de 3.000 m2 de ferraille sur le site Galloo à Aniche, près de Valenciennes, dans le Nord. Les pompiers avaient lutté contre les flammes pendant plus de trente heures et au plus fort de l’intervention, 90 hommes et une quarantaine d’engins avaient été mobilisés.