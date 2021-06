Un TER alsacien en gare de Strasbourg ce mardi matin. Illustration — B. Poussard / 20 Minutes.

Les faits ont eu lieu vendredi matin à la gare de Strasbourg. Un homme de 28 ans a été surpris par un agent de sécurité en train de traverser la voie ferrée afin de se rendre dans la zone réservée aux détenteurs de billets. C’est après lui avoir calmement indiqué que c’était interdit que les choses ont dégénéré, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace.

L’homme en faute, âgé de 28 ans, a alors saisi deux pierres de ballast et les a jetées sur l’agent, qui est tombé sonné, touché au visage. Il souffre de six fractures faciales et s’est vu délivrer une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours. Son agresseur, lui, a été interpellé et a poursuivi ses méfaits en agressant ensuite deux policiers, dont un à qui il a donné un coup de tête.

Déjà condamné en 2020 pour des violences aggravées, il sera jugé ce lundi en comparution immédiate.