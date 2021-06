ENQUETE Un suspect, qui avait du sang sur ses vêtements, a été interpellé et placé en garde à vue

Une voiture de police en intervention. (Illustration) — ClÈment Follain / 20 Minutes

Le drame s’est noué dimanche soir, à Rouen, dans la cité de la Sablière. Vers 22 heures, des riverains ont appelé la police pour prévenir qu’une vingtaine de jeunes, encagoulés et armés de bâtons, se battaient dans la rue. Lorsque les policiers sont arrivés, tous ont pris la fuite, sauf un qui gisait sur le sol. Grièvement blessé, il a été soigné sur place par les médecins du Samu qui n’ont rien pu faire pour le sauver.

Un peu plus tard, au cours de la soirée, les policiers ont interpellé un jeune qui avait des traces de sang sur son tee-shirt et l’ont placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire de Rouen. Selon les premiers éléments de l’enquête, la bagarre est liée à une vieille rivalité entre des bandes de jeunes de Petit Quevilly, dont vient la victime, et du quartier de la Sablière.