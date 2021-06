L'accident s'est produit vers 1 h 30 du matin sur la voie Mathis à Nice (Illustration) — C. Follain / 20 Minutes

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 30 du matin, un homme de 40 ans qui circulait à scooter, a été percuté par une automobiliste sur la voie Mathis, à Nice, qui a ensuite pris la fuite. Selon les informations de Nice-Matin, confirmées par le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes à 20 ​Minutes, le conducteur du deux-roues a été déclaré décédé aux alentours de 2 h « après les tentatives de réanimation des médecins sur place ». « Vu l’état du scooter, le choc a été très très violent », a indiqué un sapeur-pompier volontaire et secouriste au quotidien local.

La personne au volant de la voiture a été interpellée à son domicile et a été placée en garde à vue. L’accident avait été filmé par les caméras du Centre de supervision urbain, précise le journal, ce qui a permis de retrouver rapidement le véhicule mis en cause. La propriétaire, une femme de 36 ans, risque une peine de dix ans de prison pour homicide involontaire aggravé et délit de fuite. Son alcoolémie était positive.

La vitesse sur la voie Mathis est limitée à 70 km/h mais sans contrôle automatique sur la chaussée sud, « certains usagers en profitent, notamment la nuit, pour fréquemment dépasser les 100 km/h », rappelle Nice-Matin.