Une moto de la police (illustration) — SYSPEO/SIPA

Un homme de 60 ans a été placé en garde à vue mardi pour le meurtre de sa compagne de 46 ans. La victime aurait été tuée à coups de couteau à Mont-Saint-Aignan, dans la banlieue de Rouen ( Seine-Maritime).

« Une personne a appelé la police à 9h30 en indiquant avoir tué sa compagne », a indiqué le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache. « A l’arrivée de la police à son domicile, la victime était allongée au sol et présentait des plaies par arme blanche. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour homicide par conjoint. »

Le visage de la victime « tuméfié et lacéré »

La femme était placée sous curatelle. Le suspect, au casier judiciaire vierge, aurait été interné en psychiatrie en début d’année, a précisé le procureur. La quadragénaire s’était rendue chez son compagnon le matin même. Une autopsie a été pratiquée ce mercredi matin.

Le corps de la victime était méconnaissable à l’arrivée de la police, a confié une source judiciaire à Paris Normandie. Son visage était « tuméfié et lacéré » et son corps présentait aussi des traces de coups et de lacération. Elle aurait vraisemblablement reçu plusieurs coups de poing ou de pied.

Stade ultime des violences subies par plus de 200.000 femmes par an, les féminicides ont connu en 2019 une forte augmentation, avec 146 décès recensés (25 de plus qu’en 2018). En 2020 selon les chiffres du ministère de la Justice, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.