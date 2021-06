Une trentaine de pompiers est intervenue après l'accident. Illustration. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Un enfant de 7 ans a été tué mercredi dans un violent accident de la route qui a fait quatre autres victimes, gravement blessées, à Préchacq-Josbaig, près d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), a-t-on appris par les sapeurs-pompiers.

Selon les pompiers, vers 17h30, deux voitures sont entrées en collision frontale sur une départementale à double sens, dans le sud Béarn. « Le choc a été violent », a souligné une source au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.

Une femme enceinte de 8 mois et un bébé blessés

L’enfant de 7 ans, en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours, est décédé sur place. Il se trouvait dans l’une des voitures avec une femme de 30 ans, enceinte de 8 mois, et un bébé de 15 mois. Les deux victimes ont été évacuées dans un « état grave » vers le centre hospitalier de Pau.

Les occupants de la seconde voiture, un homme et une femme de 67 et 68 ans, eux aussi gravement blessés, ont été transportés vers les hôpitaux de Bayonne et Tarbes.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.