Un commissariat (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

La scène n’a duré que quelques instants mais aurait pu prendre un tournant dramatique. Samedi en fin d’après-midi, un homme de 63 ans, au passé de délinquant sexuel, est soupçonné d’avoir abordé une fillette de 12 ans dans le 18e arrondissement de Paris et de lui avoir fait des avances, a appris 20 Minutes de source policière. Il lui aurait notamment, selon les premiers éléments de l’enquête, proposé de l’argent en contrepartie de faveurs sexuelles.

Le mis en cause a pris la fuite en voyant le frère aîné de la fillette arriver à grand pas. Ce dernier s’est alors mis à sa poursuite avant de le rattraper et de l’immobiliser jusqu’à ce que les policiers arrivent. L’homme, déjà condamné pour des faits de viol et d’agression sexuelle et inscrit au fichier des délinquants sexuel, a été placé en garde à vue.