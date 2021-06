Kilyan Bacon, 17 ans et habitant à Auch, n'a pas donné signe de vie depuis le 1er juin. — Gendarmerie du Gers

Sa disparition est jugée inquiétante par la gendarmerie du Gers qui a partagé l’appel à témoin sur les réseaux sociaux.

Kilyan Bacon, un jeune homme de 17 ans résidant à Auch, n’a pas donné signe de vie depuis le 1er juin.

Cheveux blonds et jogging bleu

L’appel à témoin, partagé jeudi soir, indique que l’adolescent serait actuellement plus mince et avec des cheveux plus blonds que sur la photo publiée sur l’avis de recherche. Le jeune homme mesure environ 1,65m, porterait un jogging bleu et un sweat de couleur foncée.

Toute personne détenant des informations sur cette disparition doit joindre la gendarmerie de Nogaro au 05.62.08.81.77.