Une femme a été gravement blessée par son conjoint qui lui a tiré dessus jeudi après-midi en pleine rue à Metz, l’homme ayant ensuite tenté de se suicider en se tirant une balle dans la tête, a-t-on appris de sources concordantes.

Le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri, a prévu de tenir vendredi à 15 heures une conférence de presse sur cette « tentative d’homicide volontaire par conjoint commis le jeudi 3 juin 2021 à Metz ».

« Plusieurs coups de feu » selon le maire de Metz

« Un homme a tenté d’assassiner sa femme avec laquelle il est en instance de divorce et en contentieux sur les enfants » sur un boulevard du quartier de Metz-Borny, a rapporté le maire de Metz François Grosdidier.

« Il l’a attaquée à l’arme à feu, a tiré plusieurs coups, avec une arme de petit calibre, et l’a blessée grièvement », avant de « retourner l’arme contre lui et de se tirer une balle dans la tête », a-t-il poursuivi.

Les deux ont été hospitalisés. Le pronostic vital de la mère de famille, touchée à la tête et au thorax, « ne serait pas engagé », selon le Républicain lorrain, citant le parquet de Metz.

Les faits survenus devant l’un des enfants

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi « devant l’un des enfants et devant plusieurs passants, ce qui a créé un certain traumatisme dans le quartier », a ajouté le maire de Metz.

Selon le Républicain lorrain, le couple est en cours de séparation et a trois enfants âgés de 8 à 14 ans et la femme avait déposé une première plainte pour violences de la part de son conjoint il y a sept ans. Selon France Bleu Lorraine Nord, la femme est âgée de 46 ans et l’homme de 48 ans.

Cette tentative d’homicide par conjoint intervient quelques jours après un autre féminicide en Moselle. Un réfugié politique serbe de 23 ans avait tué le 25 mai sa compagne de 22 ans de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Hayange.

Selon le collectif « Féminicides par compagnons ou ex », 48 féminicides ont déjà été recensés en 2021. En 2020, 90 féminicides ont été décomptés par le ministère de l’Intérieur, contre 146 l’année précédente.