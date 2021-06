ENQUETE Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Selon nos informations, cet homme est incarcéré et bénéficiait, le jour des faits, d’une permission de sortie

Une voiture de police à Lille. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Lundi, vers 11 h 30, des cyclistes découvrent une femme allongée dans la rue, à La Genevraye (Seine-et-Marne), blessée à la tête, et avertissent la police. La victime a reçu de nombreux coups au visage par un homme qui lui a volé son téléphone.

Plus tard, un suspect s’est présenté au commissariat de la commune et a reconnu de lui-même les faits. Il a reconnu avoir frappé la victime avec un marteau qu’il a ensuite jeté dans le canal du Loing. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Selon une source policière, le suspect est actuellement incarcéré et bénéficiait, le jour des faits, d’une permission de sortie.