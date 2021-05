Strasbourg le 0309 2012. Illustration Ecole. — G. VARELA \20 MINUTES

Les élèves de l’école élémentaire Henri Matisse n’ont pas repris l’école ce lundi matin. L’école élémentaire publique, qui accueille majoritairement les enfants du quartier des Coteaux à Mulhouse, a en effet été vandalisée pendant le week-end. Ce sont les agents municipaux qui ont constaté l’intrusion et fait la triste découverte. Toutes les classes ont été visitées et dégradées. Mobiliers dévastés, tags, et même présence d’excréments. Des dégradations qui ont nécessité la fermeture de l’ensemble de l’établissement.

Dans un communiqué, la Maire de Mulhouse, Michèle Lutz « condamne très vivement ces actes qui constituent une attaque directe contre le droit à l’éducation, et qui traduisent un manque total de respect à l’égard des familles. » L’élue poursuit en indiquant que la municipalité mettra tout en œuvre afin que « lumière soit faite sur ces agissements et que leurs auteurs rendent compte de leurs actes devant la Justice. »

Elle conclut en rappelant son soutien à l’équipe éducative et municipale qui est depuis ce lundi matin à pied d’œuvre pour réparer les dégâts et permettre la réouverture de l’établissement dès ce mardi.