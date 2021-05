ENQUETE Renversée sur les Champs-Elysées, la victime, qui souffre de douleurs à la cheville et à la main droite, a été transportée à l’hôpital Bichat par les sapeurs-pompiers

Une voiture de police (illustration) — G. Varela / 20 Minutes

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ce lundi. Le conducteur d’une BMW a été interpellé après avoir percuté un homme sur les Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris, apprend 20 Minutes de sources proches du dossier. Les faits ont eu lieu un peu avant 15h, devant la boutique Louis Vuitton. Selon nos informations, le conducteur de la berline allemande a percuté des Ferrari de location stationnées dans la rue à la suite d’un différend.

Un des loueurs est alors venu à son contact et le conducteur, un homme né en 1986, lui a foncé dessus délibérément. La victime, qui souffre de douleurs à la cheville et à la main droite, a été transportée à l’hôpital Bichat par les sapeurs-pompiers. Le conducteur a rapidement été interpellé par les policiers et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte, confiée au commissariat local.