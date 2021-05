Illustration d'une voiture de police de nuit, avec son gyrophare ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Une opération de police s’est soldée par une vendetta au commissariat de Vannes jeudi soir, rapporte Ouest-France. Un peu plus tôt dans la journée, une opération anti-drogue avait été menée dans le quartier de la Bourdonnaye. Elle avait débouché sur la saisie de dizaines de barrettes de résine de cannabis et de cocottes de cocaïne dans une cave d’immeuble. La chienne de la police avait également flairé un sac ayant servi à transporter de la drogue.

Quelques heures plus tard, huit individus se sont présentés au commissariat de la ville pour récupérer le sac en question. Frappant violemment aux portes, ils ont menacé de « cramer le commissariat et de caillasser la police ». Les agents ont riposté en dispersant la bande avec du gaz lacrymogène. Âgé de 22 ans, le leader de la bande a été interpellé et placé en détention provisoire. Il doit être jugé mardi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire, précise Le Télégramme.