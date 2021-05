Après la mort d'un policier à Avignon, un tag menaçant la police de Lyon a été découvert sur les murs d'une école de Lyon. — Anonyme

« Balle dans le front pour Eric Masson. Prochaine cible = BST du 8 ». Ces tags proférant des menaces de mort à l’encontre de la police, avaient été découverts il y a trois semaines sur les murs d’une école de Lyon.

D’autres inscriptions du même genre, faisant référence au meurtre d’Eric Masson tué quelques jours plus tôt lors d’une opération antidrogue à Avignon, avaient également été retrouvées sur les murs d’un vestiaire de stade municipal et sur le poste de police du quartier de Mermoz.

Des preuves retrouvées lors de perquisitions

Deux mineurs âgés de 15 et 17 ans ainsi qu’un jeune homme de 19 ans ont été interpellés cette semaine. Ils sont suspectés d’en être les auteurs. « Les investigations menées par les enquêteurs du commissariat de Lyon 8e et leurs très bonnes connaissances de la délinquance locale ont permis de les identifier », indique la Sûreté du Rhône. Et d’ajouter : « Des éléments probants tendant à confirmer leur présence sur les lieux des faits ont été découverts lors de perquisitions ».

Ils doivent être présentés ce vendredi devant le parquet en vue d’une mise en examen pour menaces de mort et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation de biens publics.