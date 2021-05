Une voiture de police en intervention. (Illustration) — ClÈment Follain / 20 Minutes

Un homme armé d’un couteau a été neutralisé par des policiers, jeudi soir, à Meudon (Hauts-de-Seine), apprend 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information de BFM TV. Les faits se sont produits vers 19 heures, à proximité du village éducatif Saint-Philippe. Un témoin alerte les forces de l’ordre de la présence dans la rue de cet homme de 49 ans, qui s’en prend à des passants. Deux équipages de la BAC (brigade anti criminalité) sont alors envoyés sur place.

A leur arrivée, l’homme qui les aperçoit enjambe une barrière et court dans leur direction sans dire un mot. Dans sa main, un couteau à viande à dents crantées. Après lui avoir demandé de s’arrêter, un agent sort son arme et tire à trois reprises dans sa direction. Il s’effondre, touché à l’abdomen et au coude. Les fonctionnaires lui portent les premiers soins. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital Percy, à Clamart sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Le suspect est inconnu des services de police et de la justice. « Il n’y a aucun caractère terroriste », insiste une source proche du dossier. Quant au policier qui a ouvert le feu, il est en état de choc. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique et une autre concernant l’usage de l’arme par le fonctionnaire, nous indique le parquet de Nanterre.