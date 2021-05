Photo d'illustration de l'autoroute A40 bloquée, ici en avril 2021. — AFP or licensors

L’autoroute A40 est extrêmement perturbée, ce mardi matin, après l'incendie d’un camion, vers 5h15, sous le tunnel de Chamoise ( Ain). Le tracteur d’un poids lourd transportant des matières non dangereuses a en effet, pour une raison inconnue, pris feu alors qu’il circulait sous ce tunnel, dans le sens Mâcon-Genève. Le chauffeur du poids lourd a rapidement alerté les secours, et les mécanismes d’extraction des fumées ont été actionnés par les services de l’exploitant APRR.

Environ 45 sapeurs pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain ont été dépêchés sur place, et ont pu éteindre l’incendie vers 7 heures. La circulation a immédiatement été interrompue dans les deux tubes de Chamoise, et ce dans les deux sens. Comme l’indique la préfecture de l’Ain, quatre personnes étaient présentes sous le tunnel au moment du départ de feu. Elles ont pu gagner les galeries de sécurité du tunnel par leurs propres moyens puis être prises en charge par le SDIS de l’Ain.

Un retour à la normale prévu dans la journée

Seul le chauffeur du poids lourd accidenté est « légèrement blessé », après avoir inhalé des fumées. La circulation est toujours perturbée, notamment autour de Saint-Martin-du-Fresne (Ain), dans le sens Bourg-en-Bresse – Genève et des contournements ont été mis en place.

L'A40 est ainsi coupée entre Bourg-en-Bresse et Annemasse, en direction de Genève, et il est demandé aux usagers de la région lyonnaise (mais aussi de l'A6 et de l'A39), se dirigeant vers Genève ou la Haute-Savoie, d’éviter ce secteur. La préfecture évoque un retour à la normale, dans les deux sens, dans la journée de mardi.