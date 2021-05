ENQUETE Le mis en cause a nié les faits puis gardé le silence

Un bâtiment du "Hameau des Perroquets" où Mattéo a été poignardé à mort, à Champigny-sur-Marnne. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

L’adolescent de 16 ans suspecté d’avoir mortellement poignardé mardi un de ses voisins, Mattéo, 17 ans, à Champigny-sur-Marne ( Val-de-Marne​) a été mis en examen vendredi pour assassinat. Le suspect, qui a nié les faits qui lui sont reprochés pendant sa garde à vue puis gardé le silence devant le juge d’instruction, a été placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Créteil, contacté par l’AFP. Son avocat, Me Raphaël Deutsch, a indiqué ne « pas avoir de déclaration à faire pour le moment ».

Mardi vers 18h40, Mattéo a été mortellement blessé à l’arme blanche au pied de l’un des 29 bâtiments de sa résidence du Clos des Perroquets, où il vit depuis ses deux ans. Le drame a eu lieu entre deux barres d’immeubles, où la victime et un petit groupe de voisins avaient l’habitude de jouer au ballon ou fumer une chicha. Le suspect est l’un des « potes » de ce groupe de voisins, a dit à l’AFP un copain de Mattéo, qui le fréquentait depuis le collège. Mais d’après sa famille, ce n’est pas « un ami proche ». « Je l’ai croisé, mais je ne l’ai jamais vu à la maison », a assuré la mère de Mattéo, Cindy Hinault.

Sans doute un différend à l’origine du drame

L’arme n’a pas encore été retrouvée par les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne. L’autopsie a constaté une plaie profonde de près de 11 centimètres près du cœur de la victime. L’homicide a bouleversé les habitants de cette résidence située à une quinzaine de kilomètres à l’est de Paris. Plusieurs ont confié à l’AFP être dérangés par « quelques trafics » mais n’avoir jamais connu un événement aussi violent qu’un meurtre. La résidence a « ses petits problèmes », mais « jamais dramatiques » habituellement, avait indiqué le maire de la ville, Laurent Jeanne (Libres !).

Dans cette affaire, la piste d’un différend entre deux personnes a été très rapidement privilégiée par les enquêteurs, écartant celle d’un conflit entre bandes de jeunes. Ces affrontements entre groupes rivaux, récurrents, ont causé la mort de plusieurs adolescents ces derniers mois en région francilienne. Des conflits entre adolescents liés aux réseaux sociaux ont connu récemment la même issue dramatique.

Un rire s’est éteint

Sportif, Mattéo a pratiqué pendant onze ans le hockey-sur-glace. Lycéen en bac pro commerce, il aspirait à devenir assistant vétérinaire. Sa famille biculturelle l’avait rendu « très ouvert », entre son père portugais et catholique et sa mère française et athée, a raconté son père. « Mattéo est drôle de base, mais c’est surtout son rire à lui qui est aussi marrant », a aussi confié son copain Timéo, âgé de 15 ans, qui parle encore de son ami au présent : « quand Mattéo rigole, ça grésille ».

Une marche blanche à sa mémoire est prévue dimanche, a indiqué la famille.