APPEL A TEMOINS Les proches de Jean-Jacques et Anne-Marie Barny n’ont plus de nouvelles depuis le 16 mai

La police de Villefranche-sur-Saône lance un appel à témoins pour retrouver ce couple d'octogénaires disparu depuis le 16 février. — DDSP69

Leurs proches n’ont plus de nouvelles depuis dimanche. La police du Rhône a lancé ce mardi en fin de journée, un appel à témoins pour retrouver un couple d’octogénaires, évaporé dans la nature depuis le 16 mai (et non le 16 février comme annoncé intialement par la police). Une disparition que les enquêteurs jugent « inquiétante ».

Ce jour-là, Jean-Jacques Barny et son épouse Anne-Marie, respectivement âgés de 89 et 85 ans, sont partis de Villefranche-sur-Saône (Rhône) vers midi. Ils étaient à bord de leur véhicule, une Peugeot 308 rouge foncé, immatriculé CK-073-WY.

Si vous avez des informations utiles à l’enquête, vous pouvez contacter le commissariat de Villefranche au 04 74 09 49 29.