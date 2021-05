Une voiture de police. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Lorsque la mère de famille a été admise à l’hôpital, son pronostic vital était engagé. Un adolescent de 17 ans, suspecté d'avoir poignardé sa mère à Grenoble (Isère), a été interpellé ce mardi après-midi, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Vers 15 heures, les policiers ont été appelés suite aux cris d’une femme se tenant le cou sur son balcon et appelant à l’aide dans le centre-ville, précise le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant. En arrivant sur les lieux, les forces de l’ordre ont fracturé la porte du logement et découvert la femme au sol. La victime, atteinte d’une dizaine de coups de couteau à la gorge, au thorax et dans le dos, et touchée à la carotide, a été transportée à l’hôpital en état d’urgence absolue.

Son fils, âgé de 17 ans, a été interpellé pour tentative d’homicide volontaire, ajoute le parquet de Grenoble. A l’arrivée de la police dans l’appartement familial, il était caché sous un matelas, en état de choc et couvert de sang, selon le Dauphiné Libéré. L’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.