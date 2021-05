Illustration d'un véhicule de la policenationale dans Strasbourg. — G. Varela / 20 Minutes

Mineur et activement recherché. Une enquête pour évasion a été ouverte à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, pour retrouver un mineur qui s’est fait la belle, samedi, du palais de justice où il devait être présenté à un juge pour enfants.

Un peu plus tôt dans la journée, le suspect de 16 ans avait été interpellé à son domicile pour avoir mis le feu à un container à poubelles dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier de Belleroche, rapporte Le Progrès.

Alors qu’il sortait d’un entretien avec son avocat, le garçon aurait emprunté une grille du palais de justice non verrouillée pour prendre la poudre d’escampette, la police ​à ses trousses. Mais le mineur, déjà connu pour des vols et outrages et connaissant visiblement très bien les allées du palais, a réussi à semer ses poursuivants. Il est depuis samedi activement recherché par les forces de l’ordre.