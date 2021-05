SECOURS Dans la nuit de lundi à mardi, des policiers sont parvenus à sortir des eaux et sauver une femme de 47 ans qui venait de se jeter dans la rivière pour en finir

Illustration des berges de Saône réaménagées à Lyon. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Lorsque les forces de l’ordre ont été alertées, deux personnes étaient à l’eau. Dans la nuit de lundi à mardi, une mère de famille de 47 ans a échappé à une mort certaine grâce au sauvetage entrepris par des policiers.

Ces derniers patrouillaient vers le quai Gilet, dans le 4e arrondissement de Lyon,​ lorsqu’ils ont été interpellés par un jeune paniqué. Et pour cause : sa mère venait de sauter dans la Saône pour se suicider et son frère venait de faire de même pour la secourir.

Une fois la victime hors de l’eau, un policier a entrepris un massage cardiaque et lui a sauvé la vie, rapporte le syndicat Alliance Police Auvergne sur Facebook. Puis le Samu est arrivé sur place et a pris le relais avant de transporter la quadragénaire à l’hôpital, indique Le Progrès. « La police c’est aussi cela. Des policiers qui sauvent des vies au péril de la leur », ajoute le syndicat, félicitant les fonctionnaires pour leur acte de bravoure.