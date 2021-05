Un policier d'une brigade anticriminalité (Bac). Illustration. — K. Zihnioglu - Sipa

Il s’en est tiré avec une ITT de 9 jours et une grave blessure à la main. Mais l’issue aurait pu être plus dramatique. Un homme a été mis en examen pour tentative d’homicide et écroué à Lyon après avoir frappé un policier avec un tournevis lors d’une intervention, apprend-on du parquet de Lyon. Les faits se sont déroulés à Villeurbanne, le vendredi 7 mai au petit matin.

Une patrouille de la BAC a été appelée pour un cambriolage dans un magasin de téléphonie à 4h10. A l’arrivée des policiers, plusieurs individus ont pris la fuite dont un qui a été rattrapé. A cet instant, le voleur s’est retourné pour porter un violent coup de tournevis dans le ventre du policier. Ce dernier est néanmoins parvenu à esquiver le coup en mettant sa main en opposition, indique le parquet. Mais l’outil lui a perforé la main.

Gravement blessé, le policier a dû être opéré. Le suspect, dont le casier judiciaire porte mention de 13 condamnations, a été placé en détention provisoire à l’issue de sa mise en examen.