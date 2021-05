ATTENTAT DEJOUE Six membres d’un groupuscule d’ultradroite suspectés d’avoir un projet d’attentat ont été interpellés mardi en Alsace et dans le Doubs

Illustration d'un véhicule banalisé de la police, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Six personnes, des membres d’un groupuscule d’ultradroite, ont été interpellées mardi dans le Doubs et en Alsace, plus précisément dans le Bas-Rhin, a indiqué ce vendredi une source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.

Ils sont soupçonnés d’un projet d’attentat contre une loge maçonnique en Moselle. Trois d’entre eux, deux hommes et une femme âgés de 29 à 56 ans, ont été présentés ce vendredi à un juge d’instruction parisien en vue d’une éventuelle mise en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle », selon la source judiciaire. Les trois autres personnes ont été libérées sans poursuite à ce stade.