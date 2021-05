Il est prévu que l'école privée musulmane d'Albertville soit construite juste à côté de la mosquée turque de la commune savoyarde. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Le contexte est décidément tendu depuis le mois dernier à Albertville (Savoie), où le maire de la ville est fermement opposé à la construction d’une école privée musulmane. Au cœur de cette polémique devenue nationale, après la décision de justice obligeant l’élu à accepter le permis de construire, la mosquée turque d’Albertville vient en effet d’être touchée par un incendie lundi soir.

Aucune victime n’est à déplorer mais le grillage d’enceinte du bâtiment, une haie et des poubelles ont été incendiés. D’après les responsables locaux de la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG), il ne fait aucun doute que le feu est d’origine criminelle.

« Nous avons remarqué une personne véhiculée avec de l’essence mettre feu au portail de notre mosquée, indique l’association sur sa page Facebook. Nous avons prévenu les forces de l’ordre et une enquête sera menée. Nous espérons que le ou les fautifs seront retrouvés et jugés le plus rapidement possible. » La CIMG compte construire une école privée musulmane de 16 classes (six en maternelle et 10 en primaire), qui pourrait accueillir 400 élèves, juste à côté de la mosquée.