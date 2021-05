ACCIDENT Ces dernières semaines, les rodéos se multiplient dans l’agglomération et ont conduit dimanche soir à un accident avec une piétonne dans le 9e arrondissement de Lyon

La police est chargée de l'enquête. Illustration. — Thibaut Gagnepain / 20 Minutes

Juste après la collision, le conducteur a pris la fuite. Vers 17 h dimanche, une piétonne a été renversée par un scooter à La Duchère à Lyon alors que deux jeunes, non casqués, faisaient du rodéo. La femme, heurtée sur l’avenue Rosa-Parks, a été légèrement blessée et a été hospitalisée.

Selon Le Progrès, le conducteur du deux-roues et son passager ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux jeunes impliqués dans cette collision, dans un contexte marqué par une recrudescence des rodéos dans l’agglomération lyonnaise.

La semaine dernière, la publication sur les réseaux sociaux de vidéos montrant plusieurs personnes s’adonnant à des rodéos place Bellecour et place des Terreaux, en plein cœur de Lyon, avait provoqué la colère des élus et des riverains de la Presqu’Ile, excédés.

Le parquet affiche sa fermeté

En réponse, le parquet de Lyon avait assuré prendre ces infractions très au sérieux. «Si les interpellations ne sont pas toujours possibles dans le temps de la commission de l’infraction, il doit être relevé que les faits de cette nature donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes aux fins de rechercher et interpeller leurs auteurs», avait indiqué dans un communiqué le parquet.

Depuis le début de l’année, 32 enquêtes ont ainsi été ouvertes à la suite de rodéos et 18 ont débouché sur une identification de l’auteur des faits. Parmi les mis en cause, onze personnes majeures ont été jugées en comparution immédiate à Lyon. Ces dernières semaines, des peines allant de six mois à dix mois de prison ferme ont ainsi été prononcées pour ces faits, selon le parquet.