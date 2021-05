Cédric Jubillar, le 23 décembre 2020, lors des recherches menées pour retrouver sa femme Delphine. — F. Scheiber - AFP

Le message est bref, et agacé. Cédric Jubillar, le mari de Delphine, l’infirmière portée dsparue depuis 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, est sorti de son silence vendredi soir, via un post Facebook dans lequel pointe la colère.

Il y confirme son audition le matin même par les juges d’instruction toulousains en charge du dossier et en profite pour remercier ceux qui le soutiennent. Mais aussi pour étriller les « curieux », nombreux sur les réseaux sociaux, qui ne se privent pas de donner leur avis sur l’enquête. « Donc maintenant… les curieux… vous savez quoi… allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille », sermonne le mari de la disparue.

Pas de mise en cause envisagée, selon son avocat

« L’audition (…) s’est passée dans un climat parfaitement serein entre mon client et les magistrats, avait indiqué un peu plus tôt dans la journée, Jean-Baptiste Alary, l’avocat de Cédric Jubillar. La qualité de partie civile de mon client a été confirmée et aucune mise en cause n’est envisagée ». Le rendez-vous a duré 1h30.

Delphine Jubillar, mère de deux enfants de 6 ans et 18 mois, s’est volatilisée du domicile conjugal dans la nuit de 15 au 16 décembre 2020. C’est son mari qui a prévenu les gendarmes. Depuis, de nombreuses recherches ont été menées – battues, sondage des points d’eau, perquisition poussée de la maison – sans qu’aucune trace de l’infirmière de 33 ans, qui était en instance de divorce, soit retrouvée. Le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour « enlèvement, détention ou séquestration » et les enquêteurs privilégient toujours l’hypothèse criminelle.