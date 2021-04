Un camion de pompiers. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un homme tué par balles et un autre grièvement blessé. Tel est le bilan de la fusillade​ qui s’est déroulée mardi soir, peu avant 20 heures, à Noisiel, en Seine-et-Marne. Les auteurs, qui circulaient à moto, sont toujours en fuite ce mercredi, précise à 20 Minutes une source policière. L’enquête est confiée à la direction de la police judiciaire de Versailles.

Selon les premiers éléments de l’affaire, les deux hommes ont ouvert le feu vers 19h50 dans la cité Blanche, derrière le magasin Tang Frères, en direction des deux victimes âgées de 26 et 27 ans. Le plus âgé, touché par une douzaine d’impacts, est décédé sur place malgré l’intervention des secours. Le second a été grièvement blessé au thorax mais ses jours ne seraient pas en danger.

Selon une source policière, la piste du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée, les deux victimes étant connues de la justice. Les auteurs des tirs sont actuellement recherchés. Le scooter utilisé pour arriver sur les lieux de la fusillade a été retrouvé sur place, les tireurs ayant pris la fuite à pieds.