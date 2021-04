Gilles Varela et Thibaut Chevillard

TERRORISME Sept personnes ont été interpellées à Strasbourg et dans le Puy-de-Dôme lors d’une opération antiterroriste menée par la DGSI ce mardi au petit matin

un policier du Raid. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Sept hommes ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin dans différents quartiers de Strasbourg et dans le Puy-de-Dôme lors d’une opération antiterroriste, indique une source judiciaire à 20 Minutes. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste (pnat). Les sept personnes interpellées sont des hommes, âgés de 28 à 48 ans nés en Géorgie et en Russie.

Un réseau d’envois de fonds en Syrie ?

Cette enquête porte sur le séjour d’un individu en Syrie ainsi que sur un possible réseau d’envois de fonds à destination de la Syrie. A Strasbourg, l’opération a été menée par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les équipes du Raid des antennes de Strasbourg et de Nancy ont été mobilisées.

Selon les DNA, quatre hommes ont été interpellés dans le quartier de la Robertsau (à la Cité de l’Ill) , ainsi que dans le quartier de Cronenbourg-Koenigshoffen où des perquisitions ont été menées.