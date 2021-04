ACCIDENT Le petit garçon, âgé d'un an, a été héliporté au CHU de Nantes samedi après-midi

Les urgences du CHU de Nantes (image d'illustration). — LOIC VENANCE / AFP

La scène a eu lieu vers 12 heures. Samedi, les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus après un accident domestique survenu à Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire. Sur place, un bébé se trouvait dans un état grave après avoir reçu une casserole d’eau bouillante sur la tête. Le petit garçon, âgé d’un an, a reçu les premiers soins sur place avant d’être évacué par hélicoptère au CHU de Nantes, rapporte le service d’incendie et de secours.

Si les circonstances précises de l’accident n’étaient pas encore connues, samedi après-midi, les pompiers alertent sur les risques de brûlure en cuisine et recommandent de garder tout objet chaud hors de la portée des enfants. Voici leurs conseils en cas de brûlure : « Refroidissez par ruissellement d’eau tempérée (15 à 25 °C). (…) Si la brûlure est grave, recouvrir la zone brûlée avec un linge propre et sec. »