Fonctionnaire de police tuée à Rambouillet : Une réunion tenue dans l'après-midi par Jean Castex...

09h49 : Qui était l'assaillant Jamel G. ?

Inconnu des services de renseignement, le suspect, qui a assassiné une fonctionnaire de police avant d’être abattu par les forces de l’ordre, était très actif sur Facebook

Le point sur l’énigmatique parcours de l'assaillant, Jamel G. avec notre journaliste Philippe Berry.

"Je suis sidéré, je ne comprends pas. Au lycée c'était quelqu'un de normal. Il fumait des clopes, il buvait des bières. Je n'avais plus de nouvelles depuis deux ou trois ans. Il ne communiquait plus et s'était isolé", confie un ancien ami de Jamel G.https://t.co/CL8FVAhgsJ